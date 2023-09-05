«Улыбнись, если скоро станешь номер один». Поздравление Соболенко от Джоковича

Белорусская теннисистка вторая ракетка мира Арина Соболенко рассказала о поздравлении со званием первой ракетки мира от серба Новака Джоковича и спортсменки из Туниса Онс Жабер.

«Как мило со стороны Онс. Она была расстроена после тяжёлого поражения, но всё равно подошла и поздравила. Обожаю её, она потрясающая. Лучшая.

Мне много кто написал, очень много поддержки от разных людей, игроков. Самое смешное было от Джоковича, потому что он тоже станет первой ракеткой после US Open. Кто-то отметил нас на посте со смешными очками с US Open, он переслал мне его, подписав «Улыбнись, если скоро станешь номер один». Это, пожалуй, было самое смешное сообщение», – сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.