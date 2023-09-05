Дмитриева: испугал первый сет Медведева в матче с де Минором — Даниил начал капризничать

Советская теннисистка Анна Дмитриева прокомментировала победу Даниила Медведева в матче 1/8 финала US Open с австралийцем Алексом де Минором.
«Меня немножко испугал первый сет, когда Медведев начал капризничать. Говорил, что он задыхается и так далее. То есть он искал какие-то объяснения своим неудачам. Но как-то всё это улеглось. Проиграв первую партию без борьбы, Медведев дальше сыграл так, как он играл раньше с де Минором. Медведев выигрывал у австралийца практически все встречи. Только в этом году Даня сдал свои позиции и дважды проиграл ему.
Медведев и де Минор немножечко похожи — и тот, и другой хорошо берут атаки соперников. Очень хорошо контролируют игру соперников. Но в этом матче Даня был посложнее. После того, как он сравнял счёт — дальше преимущество было настолько подавляющим, что может быть де Минор смирился с этим», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 5 сентября 2023
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