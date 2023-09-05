Ольховский объяснил, за счёт чего Рублёв обыграл Дрэйпера на US Open

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский объяснил, за счёт чего Андрей Рублёв обыграл представителя Великобритании Джека Дрэйпера в матче 1/8 финала Открытого чемпионата США.

«Андрей выдержал и темп, и стабильность. Единственный срыв был после проигранной подачи во втором сете. Но Андрей очень хорошо смотрелся. Он переиграл Дрэйпера с задней линии, к сетке было не очень много выходов. По темпу и стабильности очень хороший матч», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в матче 1/8 финала US Open Рублёв со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 6:4 обыграл 123-ю ракетку мира из Великобритании Джека Дрэйпера.

В четвертьфинальном мачте Андрей Рублёв сыграет с Даниилом Медведевым.