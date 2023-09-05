Джокович — Фритц: текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала US Open

Сегодня, 5 сентября, состоится первый матч четвертьфинала Открытого чемпионата США среди мужчин. Встретятся сербский теннисист Новак Джокович и американец Тейлор Фритц. Спортсмены будут играть в Национальном теннисном центре Билли Джин Кинг на стадионе «Артур Эш Стэдиум». Поединок поставлен вторым запуском и начнётся приблизительно в 20:30 по московскому времени, после игры Елены Остапенко с Кори Гауфф.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Новак Джокович – Тейлор Фритц в 1/4 финала US Open.
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По личным встречам Джокович ведёт 7-0. Впервые они сыграли друг с другом на грунте «Мастерса» в Монте-Карло-2019 в третьем круге (6:3, 6:0), а предыдущая встреча была совсем недавно — в четвертьфинале турнира в Цинциннати — 2023 (6:0, 6:4). Борьба в их матче получилась лишь однажды, в третьем раунде Australian Open — 2021. Там Новак взял верх в пяти сетах — 7:6 (7:1), 6:4, 3:6, 4:6, 6:2.
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