Селиваненко поделился ожиданиями от матча Медведева и Рублёва в четвертьфинале US Open

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от матча соотечественников Даниила Медведева и Андрея Рублёва в четвертьфинале US Open.
Медведев в 1/8 финала оказался сильнее австралийца Алекса де Минора, а Рублёв взял верх над британцем Джеком Дрэйпером.
«Выход в «Последнюю восьмёрку» на турнире «Большого шлема» всегда значительное событие для любого теннисиста. Медведев и Рублёв добрались до этой стадии достаточно уверенно, каждый со своими нюансами в предыдущих матчах. Их очные встречи всегда принципиальны и интересны, на каком бы турнире и в каком раунде они ни происходили бы. Не вижу смысла заниматься предсказаниями, завтра всё увидим на корте», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 5 сентября 2023
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