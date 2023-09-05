Виктор Янчук рассказал, за счёт чего Медведев обыграл де Минора в 1/8 финала US Open

Заслуженный тренер Российской Федерации по теннису Виктор Янчук прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева в матче 1/8 финала US Open с австралийцем Алексом де Минором.

«Хоть и де Минор ранее выигрывал у Медведева, но это было незакономерно. Просто так произошло на тот день и турнир. В целом, класс игры и позиции у Медведева более солидные.

Мастерство Даниила сказалось. К тому же после последнего проигранного матча было желание взять реванш — тем более на самом значимом турнире. Медведев достаточно уверенно обыграл австралийца», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В четвертьфинале Открытого чемпионата США Медведев сыграет с соотечественником Андреем Рублёвым.