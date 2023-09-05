«Это неприемлемо». Александр Зверев осудил болельщика за «фразу Гитлера»

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал инцидент с болельщиком, которого выгнали с трибун за провокационные выкрики во время матча с итальянцем Янником Синнером.
Зверев указал на болельщика во время игры, заявив судье, что слышал от него самую известную фразу Гитлера. «Это неприемлемо», — заявил теннисист арбитру встречи.
Судья матча Джеймс Кеотавонг незамедлительно отреагировал на жалобу Зверева, обратившись к виновнику инцидента с просьбой назвать себя. Вскоре болельщик, выкрикивавший фразу, был опознан другими зрителями и выведен охраной со стадиона.
«Я немец и не особо горжусь этой историей. Это не слишком здорово, что он сидел в одном из первых рядов и многие люди это слышали. Просто промолчать – это было бы плохо с моей стороны. Честно говоря, это его потеря — не стать свидетелем двух последних сетов этого матча», — цитирует Зверева Mirror.
- 5 сентября 2023
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