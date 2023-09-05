Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю вышли в полуфинал US Open
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Французские теннисисты Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю вышли в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису в мужском парном разряде. В двух сетах со счётом 7:5, 6:4 ими были обыграны американец Роберт Галлоуэй и француз Альбано Оливетти.
US Open — парный разряд (м). 1/4 финала
05 сентября 2023, вторник. 18:10 МСК
Роберт Галлоуэй
Альбано Оливетти
Р. Галлоуэй А. Оливетти
Окончен
0 : 2
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Пьер-Юг Эрбер
Николя Маю
П. Эрбер Н. Маю
Матч продолжался 1 час 24 минуты. Французский дуэт сделал десять эйсов против восьми у соперников при почти равном количестве двойных ошибок: две против одной. Невынужденных ошибок у победителей оказалось меньше, две ошибки Эрбера и Маю против пяти у Галлоуэя и Оливетти.
В полуфинале турнира французский дуэт встретится с победителями матча пары американцев Натаниэля Ламмонса и Джека Уитроу против индуса Рохана Бопанны и британца Мэттью Эбдена. Начало этой встречи сегодня в 22:50 мск.
Комментарии
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