Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю вышли в полуфинал US Open

Французские теннисисты Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю вышли в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису в мужском парном разряде. В двух сетах со счётом 7:5, 6:4 ими были обыграны американец Роберт Галлоуэй и француз Альбано Оливетти.

Матч продолжался 1 час 24 минуты. Французский дуэт сделал десять эйсов против восьми у соперников при почти равном количестве двойных ошибок: две против одной. Невынужденных ошибок у победителей оказалось меньше, две ошибки Эрбера и Маю против пяти у Галлоуэя и Оливетти.

В полуфинале турнира французский дуэт встретится с победителями матча пары американцев Натаниэля Ламмонса и Джека Уитроу против индуса Рохана Бопанны и британца Мэттью Эбдена. Начало этой встречи сегодня в 22:50 мск.