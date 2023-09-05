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Джо Солсбери и Раджив Рам обыграли пятых сеяных в четвертьфинале US Open

Джо Солсбери и Раджив Рам обыграли пятых сеяных в четвертьфинале US Open
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Третий номер посева в мужском парном разряде Открытого чемпионата США дуэт Раджива Рама (США) и Джо Солсбери (Великобритания) оказался сильнее тандема аргентинцев Максимо Гонсалеса и Андреса Мольтени. Игра продолжалась 1 час 41 минуту и завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу американо-британской пары.

US Open — парный разряд (м). 1/4 финала
05 сентября 2023, вторник. 18:10 МСК
Максимо Гонсалес
Аргентина
Максимо Гонсалес
Андрес Мольтени
Аргентина
Андрес Мольтени
М. Гонсалес А. Мольтени
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Раджив Рам
США
Раджив Рам
Джо Солсбери
Великобритания
Джо Солсбери
Р. Рам Д. Солсбери

Рам и Солсбери сделали в два раза больше эйсов (шесть у них, три у соперников), допустили лишь одну двойную ошибку, в то время как Гонсалес и Мольтени сделали их пять. Число невынужденных ошибок у победителей также меньше — 10 против 15.

Соперники Рама и Солсбери по полуфиналу определятся сегодня. В 21:20 мск на корт выйдут Юго Нис (Франция) и Ян Зелиньский (Польша) против вторых сеяных Ивана Додига (Хорватия) и Остина Крайчека (США).

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