Джо Солсбери и Раджив Рам обыграли пятых сеяных в четвертьфинале US Open
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Третий номер посева в мужском парном разряде Открытого чемпионата США дуэт Раджива Рама (США) и Джо Солсбери (Великобритания) оказался сильнее тандема аргентинцев Максимо Гонсалеса и Андреса Мольтени. Игра продолжалась 1 час 41 минуту и завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу американо-британской пары.
US Open — парный разряд (м). 1/4 финала
05 сентября 2023, вторник. 18:10 МСК
Максимо Гонсалес
Андрес Мольтени
М. Гонсалес А. Мольтени
Окончен
0 : 2
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Раджив Рам
Джо Солсбери
Р. Рам Д. Солсбери
Рам и Солсбери сделали в два раза больше эйсов (шесть у них, три у соперников), допустили лишь одну двойную ошибку, в то время как Гонсалес и Мольтени сделали их пять. Число невынужденных ошибок у победителей также меньше — 10 против 15.
Соперники Рама и Солсбери по полуфиналу определятся сегодня. В 21:20 мск на корт выйдут Юго Нис (Франция) и Ян Зелиньский (Польша) против вторых сеяных Ивана Додига (Хорватия) и Остина Крайчека (США).
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