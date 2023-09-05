Джо Солсбери и Раджив Рам обыграли пятых сеяных в четвертьфинале US Open

Третий номер посева в мужском парном разряде Открытого чемпионата США дуэт Раджива Рама (США) и Джо Солсбери (Великобритания) оказался сильнее тандема аргентинцев Максимо Гонсалеса и Андреса Мольтени. Игра продолжалась 1 час 41 минуту и завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу американо-британской пары.

Рам и Солсбери сделали в два раза больше эйсов (шесть у них, три у соперников), допустили лишь одну двойную ошибку, в то время как Гонсалес и Мольтени сделали их пять. Число невынужденных ошибок у победителей также меньше — 10 против 15.

Соперники Рама и Солсбери по полуфиналу определятся сегодня. В 21:20 мск на корт выйдут Юго Нис (Франция) и Ян Зелиньский (Польша) против вторых сеяных Ивана Додига (Хорватия) и Остина Крайчека (США).