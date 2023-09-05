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Гауфф вышла в полуфинал US Open, отдав Остапенко всего два гейма

Гауфф вышла в полуфинал US Open, отдав Остапенко всего два гейма
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Американская теннисистка Кори Гауфф вышла в полуфинал хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче 1/4 финала US Open шестая ракетка турнира Гауфф нанесла поражение 20-й сеяной, представительнице Латвии Елене Остапенко со счётом 6:0, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 7 минут.

Гауфф четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть из семи брейк-пойнтов. Остапенко не выполнила ни одного эйса, сделала две двойные ошибки и взяла одну подачу соперницы.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Кори Гауфф – Елена Остапенко в четвертьфинале US Open.

За выход в финал Открытого чемпионата США Гауфф сыграет с победительницей четвертьфинального матча между 30-й сеяной, румынкой Сораной Кырстей и десятой ракеткой турнира представительницей Чехии Каролиной Муховой.

US Open (ж). 1/4 финала
05 сентября 2023, вторник. 19:15 МСК
Елена Остапенко
21
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		2
6 		6
         
Кори Гауфф
6
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
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