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Гауфф вышла в полуфинал US Open, отдав Остапенко всего два гейма

Американская теннисистка Кори Гауфф вышла в полуфинал хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче 1/4 финала US Open шестая ракетка турнира Гауфф нанесла поражение 20-й сеяной, представительнице Латвии Елене Остапенко со счётом 6:0, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 7 минут.

Гауфф четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть из семи брейк-пойнтов. Остапенко не выполнила ни одного эйса, сделала две двойные ошибки и взяла одну подачу соперницы.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Кори Гауфф – Елена Остапенко в четвертьфинале US Open.

За выход в финал Открытого чемпионата США Гауфф сыграет с победительницей четвертьфинального матча между 30-й сеяной, румынкой Сораной Кырстей и десятой ракеткой турнира представительницей Чехии Каролиной Муховой.