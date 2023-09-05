Четвертьфинал Медведев — Рублёв пройдёт в дневной сессии US Open 6 сентября

Стало известно расписание матчей Открытого чемпионата США по теннису на среду, 6 сентября. В этот день пройдут оставшиеся четвертьфинальные матчи соревнований как в женском, так и в мужском одиночном разряде.
Первыми на корт Артура Эша выйдут белоруска Арина Соболенко и китаянка Чжэн Циньвэнь. Девушки начнут дневную сессию в 19:00 по московскому времени. Вслед за ними, но не ранее 20:30 мск на тот же корт выйдут россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв.
В вечерней сессии, которая начнётся не ранее 2:00 мск, также запланированы два четвертьфинала. Сначала полуфиналистку определят чешка Маркета Вондроушова и американка Мэдисон Кис, а завершат игровой день испанец Карлос Алькарас и представитель Германии Александр Зверев.
Расписание четвертьфиналов US Open 6 сентября
19:00. Чжэн Циньвэнь (Китай, 23) – Арина Соболенко (Беларусь, 2)
20:30. Даниил Медведев (Россия, 3) – Андрей Рублёв (Россия, 8)
2:00. Маркета Вондроушова (Чехия, 9) — Мэдисон Кис (США, 17)
3:30. Карлос Алькарас (Испания, 1) – Александр Зверев (Германия, 12)
- 5 сентября 2023
-
22:43
-
22:20
-
22:17
-
21:41
-
21:12
-
20:31
-
20:25
-
20:12
-
19:59
-
19:40
-
19:11
-
18:00
-
17:30
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:32
-
15:00
-
14:58
-
14:54
-
13:00
-
12:30
-
12:22
-
12:05
-
12:00
-
11:58
-
11:20
-
11:00
-
10:51
-
10:17
-
10:15
-
10:13
-
10:06
-
09:50
-
09:35