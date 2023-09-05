Четвертьфинал Медведев — Рублёв пройдёт в дневной сессии US Open 6 сентября

Стало известно расписание матчей Открытого чемпионата США по теннису на среду, 6 сентября. В этот день пройдут оставшиеся четвертьфинальные матчи соревнований как в женском, так и в мужском одиночном разряде.

Первыми на корт Артура Эша выйдут белоруска Арина Соболенко и китаянка Чжэн Циньвэнь. Девушки начнут дневную сессию в 19:00 по московскому времени. Вслед за ними, но не ранее 20:30 мск на тот же корт выйдут россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв.

В вечерней сессии, которая начнётся не ранее 2:00 мск, также запланированы два четвертьфинала. Сначала полуфиналистку определят чешка Маркета Вондроушова и американка Мэдисон Кис, а завершат игровой день испанец Карлос Алькарас и представитель Германии Александр Зверев.

Расписание четвертьфиналов US Open 6 сентября

19:00. Чжэн Циньвэнь (Китай, 23) – Арина Соболенко (Беларусь, 2)

20:30. Даниил Медведев (Россия, 3) – Андрей Рублёв (Россия, 8)

2:00. Маркета Вондроушова (Чехия, 9) — Мэдисон Кис (США, 17)

3:30. Карлос Алькарас (Испания, 1) – Александр Зверев (Германия, 12)