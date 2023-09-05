Дженнифер Брэйди и Луиза Стефани стали полуфиналистками парного разряда US Open

Американка Дженнифер Брэйди и Луиза Стефани из Бразилии вышли в полуфинал открытого чемпионата США в женском парном разряде. В четвертьфинале их соперницами были Магда Линетт (Польша) и Бернарда Пера (США). Матч закончился со счётом 7:6 (7:1), 3:6, 6:3 в пользу Брэйди и Стефани.
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Матч на Луи Армстронг Стэдиум продолжался 2 часа 8 минут. За это время было всего три эйса, два у Брэйди со Стефани и один у их соперниц. Победительницы совершили две двойные ошибки и 22 невынужденные, в то время как Линетт и Пера сделали семь двойных и 31 невунужденную ошибку.
Соперницы американки и бразильянки определятся 6 сентября в 19:00 мск. На корт выйдут Лаура Зиегмунд (Германия) и Вера Звонарёва (Россия) против Виктории Азаренко (Беларусь) и Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).
- 5 сентября 2023
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