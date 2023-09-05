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Новак Джокович вышел в полуфинал US Open, обыграв Тейлора Фритца

Новак Джокович вышел в полуфинал US Open, обыграв Тейлора Фритца
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Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче 1/4 финала US Open второй сеяный Джокович нанёс поражение девятой ракетке соревнований представителю США Тейлору Фритцу со счётом 6:1, 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 36 минут.

Джокович семь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал шесть из девяти брейк-пойнтов. Фритц выполнил восемь эйсов, сделал две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Тейлор Фритц в четвертьфинале US Open.

За выход в финал Открытого чемпионата США Джокович сыграет с победителем четвертьфинала между десятым сеяным, американцем Фрэнсисом Тиафо и его соотечественником Беном Шелтоном.

US Open (м). 1/4 финала
05 сентября 2023, вторник. 20:50 МСК
Тейлор Фритц
9
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		4 4
6 		6 6
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
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