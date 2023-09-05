Новак Джокович вышел в полуфинал US Open, обыграв Тейлора Фритца

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче 1/4 финала US Open второй сеяный Джокович нанёс поражение девятой ракетке соревнований представителю США Тейлору Фритцу со счётом 6:1, 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 36 минут.
Джокович семь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал шесть из девяти брейк-пойнтов. Фритц выполнил восемь эйсов, сделал две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Тейлор Фритц в четвертьфинале US Open.
За выход в финал Открытого чемпионата США Джокович сыграет с победителем четвертьфинала между десятым сеяным, американцем Фрэнсисом Тиафо и его соотечественником Беном Шелтоном.
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