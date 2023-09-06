Джокович — после победы над Фритцем: использую энергию трибун как топливо
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Сербский теннисист Новак Джокович поделился впечатлениями от победы над американцем Тейлором Фритцем в четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису. В частности, Джокович рассуждал об эффекте домашних трибун.
«Это ожидаемо, когда зрители поддерживают местного игрока, в этом нет ничего плохого. Мне действительно нравится эта энергия, я справляюсь с ней. На самом деле я расцветаю на этой энергии, какая бы она ни была, я использую её как топливо», — сказал Джокович в интервью на теннисном корте.
Соперник сербского теннисиста по полуфиналу Открытого чемпионата США по теннису определится в четвертьфинальном поединке американцев Фрэнсиса Тиафо и Бена Шелтона. Начало матча 6 сентября в 3:30 мск.
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