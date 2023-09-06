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Видеообзор разгромной победы Гауфф над Остапенко в четвертьфинале US Open

19-летняя американская теннисистка Кори Гауфф впервые вышла в полуфинал хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче 1/4 финала US Open шестая ракетка турнира Гауфф за 1 час 7 минут разгромила 20-ю сеяную, представительницу Латвии Елену Остапенко со счётом 6:0, 6:2.

Гауфф четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть из семи брейк-пойнтов. Остапенко не выполнила ни одного эйса, сделала две двойные ошибки и взяла одну подачу соперницы.

За выход в финал Открытого чемпионата США Гауфф сыграет с победительницей четвертьфинального матча между 30-й сеяной, румынкой Сораной Кырстей и десятой ракеткой турнира представительницей Чехии Каролиной Муховой.

Видео можно посмотреть на канале US Open Tennis Championships на YouTube. Права на видео принадлежат US Open (ITF).