Иван Додиг и Остин Крайчек стали полуфиналистами US Open

Хорват Иван Додиг и американец Остин Крайчек стали полуфиналистами Открытого чемпионата США по теннису. В четвертьфинале парой были обыграны француз Юго Нис и поляк Ян Зелиньский. Матч продолжался 2 часа 1 минуту.

В ходе поединка Нис и Зелиньский сделали четыре эйса, что на один больше, чем у соперников. Также тандем француза и поляка отметился стопроцентной реализацией брейк-пойнтов (два из двух), в то время как Додиг и Крайчек реализовали два из трёх.

Таким образом, определился состав первого полуфинала в парном разряде у мужчин. 7 сентября в 19:00 мск Иван Додиг (Хорватия) и Остин Крайчек (США) начнут матч против Раджива Рама (США) и Джо Солсбери (Великобритания). История личных встреч говорит в пользу Додига и Крайчека, они обыгрывали дуэт американца и британца в 2022 году в четвертьфинале «Ролан Гаррос».