Джокович высказался о своём мировом рекорде по числу полуфиналов турниров «Большого шлема»

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал свой 47-й выход в полуфинал турнира «Большого шлема».
«Конечно, этот спорт дал мне очень много. Я родился в Сербии, разорванной войной стране, девяностые, в детстве было много сложностей. Мне пришлось много терпеть вместе с моей семьёй, чтобы иметь возможность путешествовать и играть по всему миру.
Мне посчастливилось встретиться с очень знающими людьми, которые верили в мой талант. Без них меня бы здесь бы не было. Мои родители здесь – и без их любви и невероятных жертв меня бы здесь не было. Это длинный ответ на вопрос, что я думаю, когда слышу эти цифры», — сказал Джокович в интервью на теннисном корте.
Напомним, в матче 1/4 финала US Open второй сеяный Джокович за 2 часа 36 минут нанёс поражение девятой ракетке соревнований представителю США Тейлору Фритцу со счётом 6:1, 6:4, 6:4.
Вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в 47-й раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». Он обошёл по этому показателю завершившего карьеру представителя Швейцарии Роджера Федерера и стал единоличным рекордсменом по числу полуфиналов турниров «Большого шлема».
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