Mirror: Медведев рискует разгневать руководство US Open признанием о пиратских трансляциях

Издание Mirror опубликовало статью о возможных последствиях для третьей ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева после его признания о просмотре пиратских трансляций теннисных матчей. Материал вышел под заголовком «Даниил Медведев рискует разгневать руководство US Open признанием о пиратских трансляциях».

«Под «поиском другого способа» Медведев подразумевает использование ресурсов, которые называет «пиратскими сайтами», которые являются незаконными. Признание Медведева может привести к неприятностям с руководством Открытого чемпионата США и всего тура», — говорится в материале издания.

Ранее Медведев заявил, что не может смотреть теннис по телевизору в отеле и вынужден искать другие способы просмотра. Теннисист признался, что следит за играми нелегальным способом.