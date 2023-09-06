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Mirror: Медведев рискует разгневать руководство US Open признанием о пиратских трансляциях

Mirror: Медведев рискует разгневать руководство US Open признанием о пиратских трансляциях
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Издание Mirror опубликовало статью о возможных последствиях для третьей ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева после его признания о просмотре пиратских трансляций теннисных матчей. Материал вышел под заголовком «Даниил Медведев рискует разгневать руководство US Open признанием о пиратских трансляциях».

«Под «поиском другого способа» Медведев подразумевает использование ресурсов, которые называет «пиратскими сайтами», которые являются незаконными. Признание Медведева может привести к неприятностям с руководством Открытого чемпионата США и всего тура», — говорится в материале издания.

Ранее Медведев заявил, что не может смотреть теннис по телевизору в отеле и вынужден искать другие способы просмотра. Теннисист признался, что следит за играми нелегальным способом.

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