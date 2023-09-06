Сегодня, 6 сентября, состоится матч 1/4 финала Открытого чемпионата США — 2023, в котором встретятся российские теннисисты Даниил Медведев (3-я ракетка мира) и Андрей Рублёв (8-й в рейтинге ATP).
Матч поставлен вторым запуском на стадионе Артура Эша и начнётся не раньше 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Андрей Рублёв в четвертьфинале US Open — 2023.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: за кого вы будете болеть в российском дерби в четвертьфинале US Open?
Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.
Победитель этого противостояния сыграет в 1/2 финала турнира с лучшим в четвертьфинале Карлос Алькарас (Испания) — Александр Зверев (Германия). Открытый чемпионат США — 2023 завершится 10 сентября.
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