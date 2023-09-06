US Open — 2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 9-го игрового дня
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Сегодня, 6 сентября, пройдёт девятый игровой день на Открытом чемпионате США – 2023 у мужчин. Состоятся четвертьфинальные матчи турнира, в которых встретятся российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв, в также испанец Карлос Алькарас сыграет с представителем Германии Александром Зверевым.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.
Теннис. US Open — 2023, мужчины. Расписание девятого игрового дня
Даниил Медведев (Россия, 3) – Андрей Рублёв (Россия, 8) – начало матча не раньше 20:30 мск.
Карлос Алькарас (Испания, 1) – Александр Зверев (Германия, 12) – начало матча не раньше 3:30 мск.
Мужской хардовый турнир «Большого шлема» US Open — 2023 продлится до 10 сентября. Действующим победителем соревнований является Карлос Алькарас.
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