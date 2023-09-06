Фритц — о поражении от Джоковича: раздражает, когда всё хорошо, а подача не идёт. Отстой

Американский теннисист Тейлор Фритц прокомментировал поражение в матче 1/4 финала US Open — 2023 с сербом Новаком Джоковичем. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4, 6:4 в пользу сербского теннисиста.

«Я должен был гораздо лучше подавать. Очевидно Новак, будучи Новаком, заставил меня чувствовать, что я подаю хуже, чем есть на самом деле. Возможно, в других встречах мне это может сойти с рук, но в матчах с Джоковичем нужно играть на 50% лучше.

В третьем сете было получше. Я подавал так, как должен подавать, если хочу иметь шанс на успех в матчах с кем-то вроде Новака. Но до этого подачи вообще не было. Я ужасно сыграл в этом компоненте. Это отстой. Раздражает, когда всё вроде хорошо, а подача не идёт», — сказал Фритц на пресс-конференции.