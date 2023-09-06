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Веснина считает Медведева фаворитом в четвертьфинальном матче с Рублёвым на US Open

Веснина считает Медведева фаворитом в четвертьфинальном матче с Рублёвым на US Open
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Российская теннисистка, чемпионка и серебряный призёр Олимпийских игр Елена Веснина поделилась ожиданиями от матч 1/4 финала Открытого чемпионата США — 2023, в котором сыграют россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв.

«Четвертьфинал US Open между Медведевым и Рублёвым будет очень сложно смотреть. Один из наших ребят точно покинет турнир. Конечно же, Даниил является фаворитом в этой игре. Он уже выигрывал этот турнир, у него есть большой опыт за спиной.

И Даня, и Андрей сейчас выходят на пик своей игровой формы. Матчи против своих соотечественников всегда получаются нервными. От этого никуда не денешься. Рублёв уже не один раз побеждал Медведева. Уверена, нас ждёт очень интересный поединок. На бумаге фаворит Даниил, но Андрей точно навяжет серьёзную борьбу», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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