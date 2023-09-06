Ольховский поделился ожиданиями от матча Медведева и Рублёва в четвертьфинале US Open

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский высказался о предстоящем матче 1/4 финала Открытого чемпионата США — 2023, в котором сыграют россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв.
«Если Андрей психологически справится, то матч будет очень интересным. Выход в четвертьфинал не говорит о том, что ты не можешь дальше пройти. Рублёв постепенно улучшает свой теннис. Для меня в матче с Даниилом нет фаворита. Оба играют на высоком уровне. Пожелаем ребятам хорошего матча и будем наслаждаться игрой», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Победитель этого противостояния сыграет в 1/2 финала турнира с лучшим в четвертьфинале Карлос Алькарас (Испания) — Александр Зверев (Германия). Открытый чемпионат США — 2023 завершится 10 сентября.
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