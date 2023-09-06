Карлос Алькарас: если соперники хотят меня одолеть, им придётся страдать

Испанский теннисист, первая ракетка мира Карлос Алькарас в преддверии матча 1/4 финала Открытого чемпионата США — 2023 с представителем Германии Александром Зверевым рассказал о своём состоянии.

«Я уже сталкивался с разными сложными ситуациями на турнирах «Большого шлема». Хотя мне всего 20 лет, я чувствую себя немного опытным в подобных ситуациях, а это значит, что многие моменты воспринимаю с гораздо большим спокойствием, чем прежде. Могу играть спокойнее, зная, что, если соперники хотят меня одолеть, им придётся страдать, много бегать и долгое время играть на очень и очень высоком уровне. Физически я в порядке, ментально тоже, и мой теннис хорош, поэтому я спокоен», — приводит слова Алькараса Eurosport.