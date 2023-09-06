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Арина Соболенко — Чжэн Циньвэнь: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала US Open

Арина Соболенко — Чжэн Циньвэнь: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала US Open
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Сегодня, 6 сентября, состоится четвертьфинальный матч Открытого чемпионата США в Нью-Йорке, в котором вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко сыграет с представительницей Китая Чжэн Циньвэнь (23-я в рейтинге WTA). Встреча теннисисток запланирована первым запуском на стадионе Артура Эша и начнётся чуть позже 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко — Чжэн Циньвэнь в четвертьфинале Открытого чемпионата США — 2023.

US Open (ж). 1/4 финала
06 сентября 2023, среда. 19:00 МСК
Чжэн Циньвэнь
23
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Примечательно, что Арина Соболенко и Чжэн Циньвэнь ни разу не встречались на корте в официальных матчах. Женский турнир Открытого чемпионата США — 2023 продлится до 10 сентября. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Свёнтек.

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