Арина Соболенко — Чжэн Циньвэнь: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала US Open
Поделиться
Сегодня, 6 сентября, состоится четвертьфинальный матч Открытого чемпионата США в Нью-Йорке, в котором вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко сыграет с представительницей Китая Чжэн Циньвэнь (23-я в рейтинге WTA). Встреча теннисисток запланирована первым запуском на стадионе Артура Эша и начнётся чуть позже 19:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко — Чжэн Циньвэнь в четвертьфинале Открытого чемпионата США — 2023.
US Open (ж). 1/4 финала
06 сентября 2023, среда. 19:00 МСК
23
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Не начался
|1
|2
|3
|
|
2
Арина Соболенко
А. Соболенко
Примечательно, что Арина Соболенко и Чжэн Циньвэнь ни разу не встречались на корте в официальных матчах. Женский турнир Открытого чемпионата США — 2023 продлится до 10 сентября. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Свёнтек.
Комментарии
- 6 сентября 2023
-
16:00
-
15:42
-
15:05
-
14:20
-
13:35
-
13:29
-
13:00
-
12:31
-
12:18
-
12:05
-
11:36
-
11:04
-
10:51
-
10:50
-
10:39
-
10:20
-
10:00
-
09:00
-
08:30
-
07:34
-
07:09
-
06:37
-
05:22
-
04:29
-
03:25
-
00:34
-
00:23
-
00:13
- 5 сентября 2023
-
23:56
-
23:31
-
22:43
-
22:20
-
22:17
-
21:41
-
21:12
Партнерский контент