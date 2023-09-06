«Это большая честь». 14-летняя Ксения Ефремова опубликовала фото с французским паспортом

14-летняя российская теннисистка Ксения Ефремова опубликовала в социальных сетях фото с французским паспортом и в платье сборной Франции.

Напомним, в начале сентября стало известно, что Ефремова получила французское гражданство. Россиянка с 10 лет живёт во Франции, где тренируется в Академии Патрика Муратоглу. По данным СМИ, переход Ефремовой курировал лично президент Федерации тенниса Франции Жиль Мореттон.

«Особенный для меня день. Хочу сообщить, что я только что получила французское гражданство. В ближайшее время я буду представлять Францию на каждом турнире и командных соревнованиях. Это большая честь, я сделаю всё, чтобы мною гордились. Вперёд», — подписала Ефремова фото.

Фото: из личного архива Ксении Ефремовой

В данный момент Ефремова занимает второе место в рейтинге Tennis Europe (возрастная группа — не старше 14 лет).