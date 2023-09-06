Даниил Медведев показал, как готовится к матчу с Рублёвым в 1/4 финала US Open
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Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев перед четвертьфинальным матчем на текущем US Open опубликовал в социальных сетях видео со своей тренировки в фитнес-зале.
Вместе с Медведевым в кадр попали его многолетний личный тренер Жиль Сервара и физиотерапевт Эрик Эрнандес.
Напомним, за выход в полуфинал Открытого чемпионата США Медведев сразится с соотечественником, олимпийским чемпионом 2020 года в миксте, восьмой ракеткой мира Андреем Рублёвым. Поединок состоится сегодня, 6 сентября, и начнётся приблизительно в 20:30 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Андрей Рублёв в четвертьфинале US Open.
US Open (м). 1/4 финала
06 сентября 2023, среда. 20:30 МСК
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Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
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Андрей Рублёв
А. Рублёв
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