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Даниил Медведев показал, как готовится к матчу с Рублёвым в 1/4 финала US Open

Даниил Медведев показал, как готовится к матчу с Рублёвым в 1/4 финала US Open
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Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев перед четвертьфинальным матчем на текущем US Open опубликовал в социальных сетях видео со своей тренировки в фитнес-зале.

Вместе с Медведевым в кадр попали его многолетний личный тренер Жиль Сервара и физиотерапевт Эрик Эрнандес.

Напомним, за выход в полуфинал Открытого чемпионата США Медведев сразится с соотечественником, олимпийским чемпионом 2020 года в миксте, восьмой ракеткой мира Андреем Рублёвым. Поединок состоится сегодня, 6 сентября, и начнётся приблизительно в 20:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Андрей Рублёв в четвертьфинале US Open.

US Open (м). 1/4 финала
06 сентября 2023, среда. 20:30 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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