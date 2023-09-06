«Семья». Даниил Медведев опубликовал милое семейное фото

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев перед четвертьфинальным матчем на текущем US Open опубликовал в социальных сетях милое фото, на котором запечатлены его жена Дарья и дочка Алиса.
«Семья», — подписал фото Медведев, добавив эмодзи «любовь» и «цыплёнок».
Фото: из личного архива Даниила Медведева
Напомним, за выход в полуфинал Открытого чемпионата США Медведев сразится с соотечественником, олимпийским чемпионом 2020 года в миксте, восьмой ракеткой мира Андреем Рублёвым, который является крёстным отцом дочери Даниила. Поединок состоится сегодня, 6 сентября, и начнётся приблизительно в 20:30 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Андрей Рублёв в четвертьфинале US Open.
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