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«Семья». Даниил Медведев опубликовал милое семейное фото

«Семья». Даниил Медведев опубликовал милое семейное фото
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Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев перед четвертьфинальным матчем на текущем US Open опубликовал в социальных сетях милое фото, на котором запечатлены его жена Дарья и дочка Алиса.

«Семья», — подписал фото Медведев, добавив эмодзи «любовь» и «цыплёнок».

Фото: из личного архива Даниила Медведева

Напомним, за выход в полуфинал Открытого чемпионата США Медведев сразится с соотечественником, олимпийским чемпионом 2020 года в миксте, восьмой ракеткой мира Андреем Рублёвым, который является крёстным отцом дочери Даниила. Поединок состоится сегодня, 6 сентября, и начнётся приблизительно в 20:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Андрей Рублёв в четвертьфинале US Open.

US Open (м). 1/4 финала
06 сентября 2023, среда. 21:00 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
1-й сет
0 : 0
1 2 3 4 5
             
0
1
             
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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