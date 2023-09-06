Арина Соболенко вышла в пятый подряд полуфинал на турнире «Большого шлема»

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в пятый подряд полуфинал на турнире «Большого шлема».

Сегодня, 6 сентября, в полуфинале US Open – 2023 Соболенко (2) со счётом 6:1, 6:4 обыграла 23-ю ракетку мира из Китая Чжэн Циньвэнь. На данный момент в Нью-Йорке Арина не потеряла ни сета. В общей сложности для белоруски полуфинал на US Open — 2023 станет седьмым в карьере на ТБШ.

Хронология последних выступлений Арины Соболенко в полуфиналах ТБШ:

US Open – 2022. Соболенко – Ига Свёнтек (Польша, 1) – 6:3, 1:6, 4:6.

Australian Open – 2023. Соболенко – Магда Линетт (Польша) – 7:6 (7:1), 6:2.

«Ролан Гаррос» — 2023. Соболенко – Каролина Мухова (Чехия) – 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 5:7.

Уимблдон-2023. Соболенко – Онс Жабер (Тунис) – 7:6 (7:5), 4:6, 3:6.