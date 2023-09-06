«О звании первой ракетки подумаю после US Open». Соболенко — после выхода в полуфинал

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, действующая вторая ракетка мира, рассказала об эмоциях, которые она испытывает, понимая, что впервые в карьере возглавит рейтинг WTA после окончания Открытого чемпионата США.

«Конечно, я рада, это важно для меня и моей семьи. Но у меня ещё есть дела в Нью-Йорке, так что стараюсь сосредоточиться на своей игре. А о звании первой ракетки я подумаю после US Open», — сказала Соболенко в интервью на корте.

Сегодня, 6 сентября, Арина Соболенко вышла в полуфинал Открытого чемпионата США, в двух сетах уверенно обыграв 23-ю ракетку мира из Китая Чжэн Циньвэнь. В текущем сезоне белорусская теннисистка вышла в 1/2 финала на всех турнирах «Большого шлема», став чемпионкой одного из них: в январе Соболенко выиграла Australian Open.