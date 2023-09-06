Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев — Рублёв: Даниил выиграл 1-й сет матча в 1/4 финала US Open, отыгравшись с 0:3

Медведев — Рублёв: Даниил выиграл 1-й сет матча в 1/4 финала US Open, отыгравшись с 0:3
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился первый сет матча чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева с соотечественником, олимпийским чемпионом 2020 года в миксте, восьмым номером рейтинга ATP Андреем Рублёвым в четвертьфинале US Open – 2023. Его со счётом 6:4 выиграл Медведев.

Первая партия продлилась 33 минуты. Нельзя не отметить, что на старте поединка Медведев проиграл свою подачу, за счёт чего Рублёв вёл со счётом 3:0. Однако впоследствии Даниилу удалось дважды реализовать брейк-пойнты и выиграть сет.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Андрей Рублёв в четвертьфинале US Open — 2023.

US Open (м). 1/4 финала
06 сентября 2023, среда. 21:00 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
2-й сет
1 : 0
1 2 3 4 5
             
6
4
             
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Отметим, что победитель данного матча в полуфинале сыграет либо с Карлосом Алькарасом (Испания, 1), либо с Александром Зверевым (Германия, 12).

Материалы по теме
Медведев забрал первый сет у Рублёва в четвертьфинале US Open! LIVE!
Live
Медведев забрал первый сет у Рублёва в четвертьфинале US Open! LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android