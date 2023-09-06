Медведев — Рублёв: Даниил выиграл 1-й сет матча в 1/4 финала US Open, отыгравшись с 0:3

Завершился первый сет матча чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева с соотечественником, олимпийским чемпионом 2020 года в миксте, восьмым номером рейтинга ATP Андреем Рублёвым в четвертьфинале US Open – 2023. Его со счётом 6:4 выиграл Медведев.
Первая партия продлилась 33 минуты. Нельзя не отметить, что на старте поединка Медведев проиграл свою подачу, за счёт чего Рублёв вёл со счётом 3:0. Однако впоследствии Даниилу удалось дважды реализовать брейк-пойнты и выиграть сет.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Андрей Рублёв в четвертьфинале US Open — 2023.
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Отметим, что победитель данного матча в полуфинале сыграет либо с Карлосом Алькарасом (Испания, 1), либо с Александром Зверевым (Германия, 12).
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