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Андрей Рублёв накричал на судью по ходу матча с Медведевым в четвертьфинале US Open

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв по ходу первого сета матча с соотечественником Даниилом Медведевым в четвертьфинале US Open – 2023 позволил себе накричать на судью.

Инцидент произошёл при счёте 4:4, Рублёв пожаловался, что судья Джеймс Кетавонг слишком рано запускает таймер на его подаче

«Минуту длился розыгрыш, дошёл до полотенца – осталось две секунды. Невероятно…» — пожаловался на повышенных тонах Рублёв.

Рублёв проиграл первый сет со счётом 4:6, при этом на старте партии он имел преимущество (3:0). «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Андрей Рублёв в четвертьфинале US Open — 2023.

Отметим, что победитель данного поединка в полуфинале сыграет либо с Карлосом Алькарасом (Испания, 1), либо с Александром Зверевым (Германия, 12).