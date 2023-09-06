Наоми Осака присутствует на матче Медведева с Рублёвым в четвертьфинале US Open

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака следит с трибун за матчем россиян Даниила Медведева (3) и Андрея Рублёва (8) в четвертьфинале US Open – 2023.

Осака приехала на US Open — 2023, чтобы вместе с легендарным пловцом Майклом Фелпсом выступить на форуме «Психическое здоровье и спорт: почему это важно». Напомним, 5 июля Осака впервые стала мамой. Наоми родила девочку, имя которой пока не разглашается. Отцом ребёнка является американский рэп-исполнитель Cordae. Японка усиленно тренируется и готовится к возвращению в тур.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Андрей Рублёв в четвертьфинале US Open — 2023.