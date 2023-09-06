Наоми Осака присутствует на матче Медведева с Рублёвым в четвертьфинале US Open
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака следит с трибун за матчем россиян Даниила Медведева (3) и Андрея Рублёва (8) в четвертьфинале US Open – 2023.
Осака приехала на US Open — 2023, чтобы вместе с легендарным пловцом Майклом Фелпсом выступить на форуме «Психическое здоровье и спорт: почему это важно». Напомним, 5 июля Осака впервые стала мамой. Наоми родила девочку, имя которой пока не разглашается. Отцом ребёнка является американский рэп-исполнитель Cordae. Японка усиленно тренируется и готовится к возвращению в тур.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Андрей Рублёв в четвертьфинале US Open — 2023.
US Open (м). 1/4 финала
06 сентября 2023, среда. 21:00 МСК
3
Даниил Медведев
Д. Медведев
3-й сет
2 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
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|6
|1
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|3
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8
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Комментарии
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