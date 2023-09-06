Медведев — Рублёв: Даниил повёл со счётом 2:0 по сетам в четвертьфинале US Open — 2023
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Завершился второй сет матча чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева с соотечественником, олимпийским чемпионом 2020 года в миксте, восьмым номером рейтинга ATP Андреем Рублёвым в четвертьфинале US Open – 2023. Его со счётом 6:3 выиграл Медведев, тем самым поведя в матче со счётом 2:0 по сетам.
Второй сет поединка продлился 58 минут. По ходу партии Медведев проигрывал со счётом 1:3, однако сумел вернуться и сделать брейки.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Андрей Рублёв в четвертьфинале US Open — 2023.
US Open (м). 1/4 финала
06 сентября 2023, среда. 21:00 МСК
3
Даниил Медведев
Д. Медведев
3-й сет
2 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|1
|
|3
|0
8
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Отметим, что победитель данного матча в полуфинале сыграет либо с Карлосом Алькарасом (Испания, 1), либо с Александром Зверевым (Германия, 12).
Комментарии
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