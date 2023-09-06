«Я как разные люди на корте и в жизни». Соболенко — о победе в 1/4 финала US Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала свою победу в четвертьфинале Открытого чемпионата США. Спортсменка сегодня, 6 сентября, в двух сетах уверенно обыграла 23-ю ракетку мира из Китая Чжэн Циньвэнь.

«Очень довольна своим уровнем игры и победой. Я видела её предыдущие матчи, она показывала невероятный теннис. Рада, что смогла показать свой уровень и закончить матч в двух сетах.

Во втором сете она стала играть лучше, лучше подавать. Я этого ожидала, потому что после первого сета ей уже было нечего терять, и она заиграла агрессивнее. Было непросто, но я довольна. Хотя она очень хорошо подавала, я смогла сделать один брейк, и этого хватило для победы в сете. Рада, что, несмотря на агрессивную игру соперницы, я всё равно держала свой уровень и не давала ей много возможностей.

В чём разница между дружелюбной Ариной в жизни и Королевой воинов на корте? Я очень люблю теннис и хочу добиваться в нём успехов. Не хочу быть дружелюбной и радостной на корте. Хочу добыть победу, а уже после матча можно снова стать собой. Я как разные люди на корте и в жизни», — рассказала Соболенко на пресс-конференции.

Напомним, выход в полуфинал Открытого чемпионата США стал для Арины Соболенко четвёртым в 1/2 финала турниров «Большого шлема» в текущем сезоне. Она играла в полуфиналах всех «Шлемов» в этом году.