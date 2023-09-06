В понедельник впервые в истории тенниса сменятся первые ракетки мира во всех разрядах

В понедельник, 11 сентября, впервые в истории тенниса в один день сменятся первые ракетки мира во всех разрядах. После обновления рейтингов WTA и ATP новые лидеры появятся как в одиночных, так и в парных разрядах женских и мужских соревнований.
Уже на старте Открытого чемпионата США стало известно, что после окончания турнира на первое место в одиночном рейтинге ATP вновь поднимется сербский теннисист Новак Джокович, который обойдёт испанца Карлоса Алькараса.
В парном разряде ATP также грядёт смена лидера: вместо британца Нила Скупски рейтинг возглавит американец Остин Крайчек, который на US Open уже дошёл до полуфинала в миксте и в мужском парном разряде.
Произойдёт смена первой ракетки мира у женщин: после 75 недель лидерства польской теннисистки Иги Свёнтек рейтинг WTA впервые в карьере возглавит белоруска Арина Соболенко, сегодня, 6 сентября, вышедшая в полуфинал Открытого чемпионата США.
Новый лидер парного рейтинга WTA пока не определился: первыми ракетками мира в паре могут стать американки Кори Гауфф и Джессика Пегула или же представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй. Прямо сейчас эти теннисистки борются друг с другом за выход в полуфинал US Open в женском парном разряде.
- 6 сентября 2023
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