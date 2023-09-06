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Фото: Даниилу Медведеву вновь понадобился ингалятор в матче с Рублёвым на US Open

Фото: Даниилу Медведеву вновь понадобился ингалятор в матче с Рублёвым на US Open
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Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев вновь взял медицинский тайм-аут в матче с соотечественником, олимпийским чемпионом 2020 года в миксте, восьмой ракеткой мира Андреем Рублёвым в четвертьфинале US Open – 2023.

В первый раз Медведев вызвал врача на корт из-за проблем с дыханием во втором сете, в третьей партии ситуация повторилась, Даниилу вновь понадобился ингалятор.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Андрей Рублёв в четвертьфинале US Open. В данный момент Медведев ведёт со счётом 2:0 по сетам.

US Open (м). 1/4 финала
06 сентября 2023, среда. 21:00 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
4 		3 4
             
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Отметим, что победитель данного матча в полуфинале сыграет либо с Карлосом Алькарасом (Испания, 1), либо с Александром Зверевым (Германия, 12).

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