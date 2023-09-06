Соболенко — о жаре на US Open: что может быть хуже Флориды?
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась мнением о жаре, которая стоит в Нью-Йорке во время Открытого чемпионата США. Спортсменка призналась, что ей справляться с погодой помогают тренировки, которые она проводила во Флориде, где ещё жарче.
«Было жарко, но я готовилась во Флориде. А что может быть хуже Флориды? Ну, в июне и июле, не всегда. Сегодня мне это помогло оставаться сильной и не слишком уставать из-за жары», — поделилась Соболенко на пресс-конференции.
Сегодня, 6 сентября, Арина Соболенко вышла в третий в карьере полуфинал Открытого чемпионата США, в двух сетах четвертьфинала уверенно обыграв китаянку Чжэн Циньвэнь. Белорусская спортсменка в текущем сезоне выходила в полуфиналы всех турниров «Большого шлема».
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