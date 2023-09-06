«Я три раза просил». У Медведева случилось недопонимание с судьёй в матче с Рублёвым
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У чемпиона US Open – 2021, бывшей первой ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева случилось недопонимание с судьёй по ходу матча с соотечественником, олимпийским чемпионом 2020 года в миксте, восьмой ракеткой мира Андреем Рублёвым в четвертьфинале US Open – 2023.
Судья не понял, что Медведев вызывал на корт врача, он подумал, что россиянин требует воду, так как слова «doctor» и «water» созвучны.
«Я же просил доктора. Доктор. Я сказал «доктор». Кричал «доктор». Три раза», — сказал Медведев судье.
В итоге судья всё же вызвал на корт врача, который уже второй раз за встречу дал россиянину ингалятор.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Андрей Рублёв в четвертьфинале US Open.
US Open (м). 1/4 финала
06 сентября 2023, среда. 21:00 МСК
3
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
3 : 0
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Андрей Рублёв
А. Рублёв
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