«Я три раза просил». У Медведева случилось недопонимание с судьёй в матче с Рублёвым

У чемпиона US Open – 2021, бывшей первой ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева случилось недопонимание с судьёй по ходу матча с соотечественником, олимпийским чемпионом 2020 года в миксте, восьмой ракеткой мира Андреем Рублёвым в четвертьфинале US Open – 2023.

Судья не понял, что Медведев вызывал на корт врача, он подумал, что россиянин требует воду, так как слова «doctor» и «water» созвучны.

«Я же просил доктора. Доктор. Я сказал «доктор». Кричал «доктор». Три раза», — сказал Медведев судье.

В итоге судья всё же вызвал на корт врача, который уже второй раз за встречу дал россиянину ингалятор.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Андрей Рублёв в четвертьфинале US Open.