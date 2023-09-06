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Даниил Медведев вышел в полуфинал US Open — 2023, в трёх сетах обыграв Андрея Рублёва

Даниил Медведев вышел в полуфинал US Open — 2023, в трёх сетах обыграв Андрея Рублёва
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Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал Открытого чемпионата США – 2023.

В четвертьфинальном матче Медведев (3) со счётом 6:4, 6:3, 6:4 обыграл соотечественника, олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, восьмую ракетку мира Андрея Рублёва (8). Встреча теннисистов на жаре продлилась 2 часа и 48 минут. Медведев восемь раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал 9 брейк-пойнтов из 19. На счету Рублёва четыре эйса, пять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13 заработанных.

Отметим, что по ходу матча Медведев дважды вызывал на корт врача из-за проблем с дыханием.

За выход в финал соревнований Медведев сразится либо с Карлосом Алькарасом (Испания, 1), либо с Александром Зверевым (Германия, 12).

US Open (м). 1/4 финала
06 сентября 2023, среда. 21:00 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
4 		3 4
             
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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