Даниил Медведев вышел в полуфинал US Open — 2023, в трёх сетах обыграв Андрея Рублёва

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал Открытого чемпионата США – 2023.

В четвертьфинальном матче Медведев (3) со счётом 6:4, 6:3, 6:4 обыграл соотечественника, олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, восьмую ракетку мира Андрея Рублёва (8). Встреча теннисистов на жаре продлилась 2 часа и 48 минут. Медведев восемь раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал 9 брейк-пойнтов из 19. На счету Рублёва четыре эйса, пять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13 заработанных.

Отметим, что по ходу матча Медведев дважды вызывал на корт врача из-за проблем с дыханием.

За выход в финал соревнований Медведев сразится либо с Карлосом Алькарасом (Испания, 1), либо с Александром Зверевым (Германия, 12).