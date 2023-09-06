Даниил Медведев вышел в полуфинал US Open — 2023, в трёх сетах обыграв Андрея Рублёва

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал Открытого чемпионата США – 2023.
В четвертьфинальном матче Медведев (3) со счётом 6:4, 6:3, 6:4 обыграл соотечественника, олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, восьмую ракетку мира Андрея Рублёва (8). Встреча теннисистов на жаре продлилась 2 часа и 48 минут. Медведев восемь раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал 9 брейк-пойнтов из 19. На счету Рублёва четыре эйса, пять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13 заработанных.
Отметим, что по ходу матча Медведев дважды вызывал на корт врача из-за проблем с дыханием.
За выход в финал соревнований Медведев сразится либо с Карлосом Алькарасом (Испания, 1), либо с Александром Зверевым (Германия, 12).
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|3
|4
- 7 сентября 2023
-
00:20
-
00:14
-
00:09
-
00:01
- 6 сентября 2023
-
23:48
-
23:47
-
23:26
-
23:25
-
23:20
-
23:13
-
23:04
-
22:50
-
22:39
-
22:32
-
22:27
-
21:58
-
21:45
-
21:34
-
21:23
-
21:19
-
20:53
-
20:52
-
20:40
-
20:28
-
20:28
-
19:55
-
18:42
-
17:52
-
17:44
-
17:30
-
16:00
-
15:42
-
15:05
-
14:20
-
13:35