Медведев — о победе над Рублёвым: это было жёстко. В конце 1-го сета я уже не видел мяча

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в полуфинал Открытого чемпионата США – 2023. В четвертьфинальном матче Медведев (3) со счётом 6:4, 6:3, 6:4 обыграл соотечественника, олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, восьмую ракетку мира Андрея Рублёва (8). Поединок проходил в сильной жаре.

«Это было жёстко. Единственный плюс таких условий, что мучаются оба. Обоим тяжело.

Матч получился неровным, но это нормально. В конце первого сета я уже не видел мяча, играл на ощущениях. И Андрей тоже так делал. Иногда перед розыгрышем я думал, что он уже не может бегать, и я старался его гонять по углам, а он всё тащил. И я думал: «Чёрт, когда он уже устанет?» И мы всё время были уставшими. Жестокие условия. Очень тяжёлая победа», — сказал Медведев в интервью на корте.