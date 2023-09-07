Даниил Медведев на 10 из 10 оценил свой теннис на US Open — 2023

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев высоко оценил свой уровень игры на US Open – 2023.

«10 из 10. Начиная с О’Коннелла в третьем сете, соперники мне ничего не отдавали. И это нормально, они хотят победить. В каждом матче была жёсткая борьба. Но я вышел в полуфинал. Сегодня посмотрю второй четвертьфинал и буду готовиться», — сказал Медведев в интервью на корте после победы в четвертьфинальном матче.

В четвертьфинальном матче US Open Медведев (3) со счётом 6:4, 6:3, 6:4 обыграл соотечественника, олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, восьмую ракетку мира Андрея Рублёва (8). За выход в финал соревнований Медведев сразится либо с Карлосом Алькарасом (Испания, 1), либо с Александром Зверевым (Германия, 12).