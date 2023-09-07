Рублёв объяснил поражение в матче с Медведевым в четвертьфинале US Open

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение в матче с соотечественником Даниилом Медведевым в четвертьфинале Открытого чемпионата США.

«Сегодня я чувствую, что у меня было много шансов. Просто в те моменты он был лучше, или он лучше подавал, или он играл лучше, а я был противоположностью. Или я не сделал первую подачу и играл со второй и всё в таком духе. И на этом уровне эти вещи также очень важны, например, я помню несколько раз я подходил к сетке и не мог нанести удар, и у меня не было действительно сильного удара с лёта. Эти вещи важны, и мне нужно их улучшить», — сказал Рублёв на пресс-конференции.

Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 65 млн.