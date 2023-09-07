Рублёв высказался о жалобах Медведева на условия проведения матчей на US Open

Российский теннисист Андрей Рублёв отреагировал на жалобы Даниила Медведева на жару по ходу их четвертьфинального матча на US Open.
«Я даже не думаю о своём здоровье. В эти моменты я думаю, что мне нужно бороться. Не имеет значения, насколько это сложно. Этот вид спорта непростой и вы должны быть готовы ко всему, что может произойти.
В конце концов, лучшие игроки доказывают, что они готовы, и именно поэтому они лучшие. Вчера Новак играл в тех же условиях, и ничего не произошло, и он всё равно смог выиграть матч против действительно хорошего игрока. Я чувствую, что обыграть его на его подаче действительно сложно, и он смог справиться с этим действительно хорошо. Так что в лучших игроках есть что-то особенное, они лучше играют или лучше готовятся», — сказал Рублёв на пресс-конференции.
Напомним, Медведев обыграл Рублёва и вышел в полуфинал турнира.
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