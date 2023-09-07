Медведев – после матча с Рублёвым: у меня на носу не осталось кожи и это не из-за солнца

Российский теннисист Даниил Медведев после победы над соотечественником Андреем Рублёвым в четвертьфинале Открытого чемпионата США вновь высказался о тяжелых условиях проведения матчей.
«Да, тяжело, потому что я мог бы много говорить, жестокие условия для нас обоих. Я не знаю, видно ли это через камеру, потому что мы так сильно потеем и используем много полотенец, у меня здесь на носу не осталось кожи, и, здесь она красная, но это не из-за солнца, это не так как будто ты обожжен, а у меня не осталось кожи. Я только что видел Андрея в раздевалке, и его лицо было очень красным, и это тоже не из-за солнца», — сказал Медведев на пресс-конференции.
Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 65 млн.
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