Медведев рассказал, как восстанавливался после матча с Рублёвым

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как восстанавливался после четвертьфинального матча с соотечественником Андреем Рублёвым на US Open.
«Сейчас я чувствую себя вроде нормально. Я просто очень устал. Скажем так, да, сразу дать пару интервью тут и там было тяжело. Я был там с ледяным полотенцем. Все было туманно, как будто я не мог ясно видеть. Потому что матч окончен, адреналина уже нет.
Так что меня немного трясло. Потом я прихожу в раздевалку, и это самая сложная часть, потому что хочется просто сидеть там часами. Но вы знаете, что если вы это сделаете, это не приведет к хорошему восстановлению.
Итак, я посидел там минут 10-15, пошел и принял быструю ледяную ванну. Пошёл поесть. Уровень сахара повышается. Я начал потеть, у меня начала кружиться голова. Я сказал своей команде: «Пожалуйста, принесите мне любую еду». Я сидел там, чертовски потел, даже с включённым кондиционером. Мне принесли немного еды, и тогда мне стало лучше. Да, иногда так бывает», — сказал Медведев на пресс-конференции.
За выход в финал соревнований Медведев сразится либо с Карлосом Алькарасом (Испания, 1), либо с Александром Зверевым (Германия, 12).
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