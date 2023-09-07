Кис обыграла Вондроушову и встретится с Соболенко в полуфинале US Open

Американская теннисистка Мэдисон Кис вышла в полуфинал Открытого чемпионата США. В четвертьфинале турнира она обыграла чешку Маркету Вондроушову со счётом 6:1, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 21 минут1. За это время Кис сделала четыре эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала три из трёх брейк-пойнтов. На счету Вондроушовой пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из девяти.

За выход в финал Кис сыграет с белоруской Ариной Соболенко.

Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 65 млн. Действующей победительницей турнира является представительница Польши Ига Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла именно Жабер. Свёнтек ранее также завершила участие на турнире, уступив Елене Остапенко.