Рублёв обратился к болельщикам после поражения от Медведева на US Open

Российский теннисист Андрей Рублёв поблагодарил болельщиков после поражение в четвертьфинале Открытого чемпионата США с соотечественником Даниилом Медведевым.
«Здесь я могу быть только благодарен. Я очень, очень благодарен за поддержку людям в целом, например, в этих условиях очень жарко, очень влажно, и они все ещё приходят, поддерживают игроков, поддерживают теннис.
Для каждого игрока это потрясающе, и я думаю, мы все это ценим. По крайней мере, я, конечно, очень это ценю. Я могу быть только благодарен, потому что в конечном итоге они делают наш вид спорта более известным и лучшим», — сказал Рублёв на пресс-конференции.
За выход в финал соревнований Медведев сразится либо с Карлосом Алькарасом (Испания, 1), либо с Александром Зверевым (Германия, 12).
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