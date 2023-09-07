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Медведев обыграл Рублёва, первое поражение СКА в сезоне. Главное к утру

Россиянин Даниил Медведев вышел в полуфинал US Open, СКА уступил «Торпедо», Россия огласила список команды на матч с Египтом. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Даниил Медведев вышел в полуфинал US Open — 2023, в трёх сетах обыграв Андрея Рублёва.

2. СКА проиграл впервые в сезоне, уступив в гостях «Торпедо».

3. Стал известен состав сборной России, прилетевший на первый матч с Египтом.

4. Роналду — о взаимоотношениях с Месси: соперничество окончено.

5. Рублёв объяснил поражение в матче с Медведевым в четвертьфинале US Open.

6. Алькарас без особых проблем обыграл Зверева и вышел в 1/2 финала US Open.

7. Стало известно, от чего отказался Мбаппе, чтобы вернуться в состав «ПСЖ».

8. Медведев — после матча с Рублёвым: у меня на носу не осталось кожи, и это не из-за солнца.

9. Ротенберг — об игре с «Торпедо»: ужасный лёд, в конце была судейская ошибка.

10. Кис обыграла Вондроушову и встретится с Соболенко в полуфинале US Open.