Кто окажется сильнее в полуфинале US Open — 2023?

Завтра, 8 сентября, состоится матч 1/2 финала Открытого чемпионата США — 2023, в котором третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сыграет с представителем Испании Карлосом Алькарасом (первый в рейтинге ATP).

В четвертьфинале турнира в Нью-Йорке Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублёва со счётом 6:4, 6:3, 6:4, а Алькарас одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым со счётом 6:3, 6:2, 6:4.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто окажется сильнее в полуфинале US Open — 2023?

Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.

В другом полуфинале US Open — 2023 вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович сыграет с американцем Беном Шелтоном. Финал турнира состоится 10 сентября.