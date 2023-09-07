Кто окажется сильнее в полуфинале US Open — 2023?
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Завтра, 8 сентября, состоится матч 1/2 финала Открытого чемпионата США — 2023, в котором третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сыграет с представителем Испании Карлосом Алькарасом (первый в рейтинге ATP).
В четвертьфинале турнира в Нью-Йорке Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублёва со счётом 6:4, 6:3, 6:4, а Алькарас одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым со счётом 6:3, 6:2, 6:4.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто окажется сильнее в полуфинале US Open — 2023?
Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.
В другом полуфинале US Open — 2023 вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович сыграет с американцем Беном Шелтоном. Финал турнира состоится 10 сентября.
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